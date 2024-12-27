Роспотребнадзор представил новые рекомендации по доставке еды

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ведомство выпустило методические рекомендации, касающиеся качества доставки готовых блюд. В них предусмотрены маркировка блюд, требования к планировке пунктов приема заказов, а также контроль за состоянием здоровья сотрудников службы доставки.

«В рамках новых рекомендаций (МР 2.3.0352-24), разработанных для компаний, занимающихся доставкой еды, таких как магазины, рестораны, склады и производители продуктов питания, определены как обязательные нормы, так и дополнительные меры, обеспечивающие безопасность и качество доставляемых пищевых продуктов», – отмечается в заявлении пресс-службы.

В рекомендациях подробно описаны требования к продуктам и производителям, например, оформление заказа возможно лишь при наличии соответствующих документов, подтверждающих соблюдение обязательных норм, таких как государственная регистрация, декларации соответствия и ветеринарного свидетельства. Готовая еда, доставляемая из ресторанов и других точек общепита, должна быть промаркирована, подчеркивают в ведомстве.

Также документ регулирует планировку мест сбора и разогрева пищи, правила утилизации отходов, процесс доставки с использованием многоразовой упаковки, контейнеров и транспортных средств.

«Кроме того, установлены стандарты контроля за здоровьем курьеров и требования к уборке помещений», - добавили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе объясняют, что цель этих рекомендаций – повысить уровень безопасности и качества услуг по доставке еды, а также защитить здоровье потребителей.

Ранее стало известно, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. Как отмечают эксперты, такой рост зарплат у курьеров связан как с растущей популярностью сервисов доставки, так и с распространением режима самозанятости