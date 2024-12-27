МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роспотребнадзор представил новые рекомендации по доставке еды

Теперь внимание будет уделяться и здоровью курьеров.
Никита Матосов 2024-12-27 05:36:42
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, ведомство выпустило методические рекомендации, касающиеся качества доставки готовых блюд. В них предусмотрены маркировка блюд, требования к планировке пунктов приема заказов, а также контроль за состоянием здоровья сотрудников службы доставки.

«В рамках новых рекомендаций (МР 2.3.0352-24), разработанных для компаний, занимающихся доставкой еды, таких как магазины, рестораны, склады и производители продуктов питания, определены как обязательные нормы, так и дополнительные меры, обеспечивающие безопасность и качество доставляемых пищевых продуктов», – отмечается в заявлении пресс-службы.

В рекомендациях подробно описаны требования к продуктам и производителям, например, оформление заказа возможно лишь при наличии соответствующих документов, подтверждающих соблюдение обязательных норм, таких как государственная регистрация, декларации соответствия и ветеринарного свидетельства. Готовая еда, доставляемая из ресторанов и других точек общепита, должна быть промаркирована, подчеркивают в ведомстве.

Также документ регулирует планировку мест сбора и разогрева пищи, правила утилизации отходов, процесс доставки с использованием многоразовой упаковки, контейнеров и транспортных средств.

«Кроме того, установлены стандарты контроля за здоровьем курьеров и требования к уборке помещений», - добавили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе объясняют, что цель этих рекомендаций – повысить уровень безопасности и качества услуг по доставке еды, а также защитить здоровье потребителей.

Ранее стало известно, что зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. Как отмечают эксперты, такой рост зарплат у курьеров связан как с растущей популярностью сервисов доставки, так и с распространением режима самозанятости

#в стране и мире #роспотребнадзор #курьеры #доставка еды #готовая еда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 