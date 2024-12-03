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Зарплаты курьеров в РФ стали расти быстрее, чем у программистов

По данным сервисов по поиску работы, средняя зарплата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100%, а программиста - на 77%.
Глеб Владовский 2024-12-03 08:05:53
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Зарплаты курьеров растут быстрее, чем у программистов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

Согласно исследованиям, с 2020 года заработные платы пеших курьеров в Москве выросли на 100%, в то время как у программистов, за этот период она увеличилась на 77%. Ожидается, что в 2025 году в России будет наблюдаться стабильно большое число вакансий для курьеров.

По словам экспертов, такой рост зарплат у курьеров связан не только с растущей популярностью сервисов доставки, но и с распространением режима самозанятости. Именно благодаря ему сервисы доставки экономят на налогах и могут таким образом повышать ставки курьерам.

Отмечается, что в  настоящее время в России около 1,5 миллиона человек работают курьерами. При этом сервисы доставки в основном «оттягивают» трудоспособную рабочую силу из производственных секторов экономики.

#Россия #в стране и мире #программист #курьеры #рост зарплат
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