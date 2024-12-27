МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич провел телефонный разговор с Зеленским

В ходе беседы глава Сербии выразил надежду, что вновь открытое посольство в Киеве поспособствует улучшению отношений.
Карина Тазетдинова 2024-12-27 02:54:58
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Зеленским. В частности, они обсудили европейский путь стран.

«Содержательная и хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества», — написал Вучич в соцсети Instagram*.

Кроме того, глава Сербии выразил надежду, что вновь открытое посольство в Киеве поспособствует улучшению отношений. Зеленский и Вучич в ходе беседы обговорили двустороннее сотрудничество и возможность частых визитов в будущем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал «сердечным» телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Тогда Вучич выразил надежду, что в ближайшем будущем Белград и Вашингтон смогут обсудить развитие двусторонних отношений.

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.

#Сербия #Зеленский #Европа #Александр Вучич #телефонный разговор #Посольство Сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 