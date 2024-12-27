Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Зеленским. В частности, они обсудили европейский путь стран.

«Содержательная и хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества», — написал Вучич в соцсети Instagram*.

Кроме того, глава Сербии выразил надежду, что вновь открытое посольство в Киеве поспособствует улучшению отношений. Зеленский и Вучич в ходе беседы обговорили двустороннее сотрудничество и возможность частых визитов в будущем.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал «сердечным» телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Тогда Вучич выразил надежду, что в ближайшем будущем Белград и Вашингтон смогут обсудить развитие двусторонних отношений.

*Meta Platfoms (владеет Facebook и Instagram) - организация, признанная экстремистской на территории РФ.