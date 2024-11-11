Вучич рассказал о «сердечном» телефонном разговоре с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич назвал «сердечным» телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Со слов сербского лидера, беседа получилась отличной и очень содержательной.

«Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения... и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе», - заявил Вучич в видеообращении в своем аккаунте в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Кроме того, Вучич сообщил, что Трамп поблагодарил его за оказанную поддержку. Президент Сербии выразил надежду, что в ближайшем будущем Белград и Вашингтон смогут обсудить развитие двусторонних отношений.

«Верю, что в предстоящем периоде... сможем сделать: он - Америку великой, а мы сможем Сербию сделать... страной, которая сможет очень хорошо сотрудничать с США», - подчеркнул Вучич.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин готов к диалогу с Дональдом Трампом. Однако там заверили, что цели спецоперации остаются прежними, потому что этот вопрос касается безопасности государства.

До этого Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что специальная военная операция завершится тогда, когда Москва обеспечит безопасность людей, считающих Россию своей Родиной.

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