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Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Число бездомных выросло на 18%. Это стало рекордом в современной истории Соединенных Штатов.
Никита Матосов 2024-12-27 23:53:01
© Фото: Michael Ho Wai Lee , Keystone Press Agency, GlobalLookPress

В США заметили значительный рост числа людей, живущих на улице, в автомобилях или приютах, который составил 18% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили представители министерства жилищного строительства и городского развития страны.

Согласно данным министерства, к январю 2024 года более 770 тысяч человек остались без жилья, что является худшим показателем за всю современную историю Соединенных Штатов.

«На одну ночь в январе 2024 года количество бездомных возросло на 18% по сравнению с 2023 годом. Миграция оказала значительное влияние на ситуацию с бездомностью среди семей. Она увеличилась на 39% с 2023 по 2024 год», - говорится в официальном сообщении ведомства.

На рост числа бездомных также повлияли и стихийные бедствия. Например, лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года. Известно, что по состоянию на январь 2024 года более пяти тысяч человек остались без крова.

В то же время администрация уходящего президента Джо Байдена принимает меры по смягчению этой проблемы, направив значительные средства на помощь и строительство доступного жилья. Однако эксперты утверждают, что новые данные могут быть заниженными и не отражать реального масштаба криза.

Напомним, сенатор Джон Кеннеди назвал политику Байдена раковой опухолью на теле американской мечты. По его словам, в результате «байденомики» цены на жилье резко подскочили на фоне роста темпов инфляции. Это навредило как гражданам, так и американскому бизнесу.

#сша #джон кеннеди #байден #бездомные
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