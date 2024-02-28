Сенатор Кеннеди назвал политику Байдена раковой опухолью на теле американской мечты

Экономическая политика Джо Байдена - это опухоль на теле американской мечты, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди в интервью Fox News.

По словам политика, в результате «байденомики» цены на продукты питания, энергоносители и жилье резко подскочили на фоне роста темпов инфляции. А это, в свою очередь, вредит не только людям, но и бизнесу.

«Любой квалифицированный экономист, который получил диплом не в Costco (крупнейшая в мире сеть магазинов. - Прим. ред.), скажет вам, что экономическая политика президента Байдена вызвала как инфляцию, так и сокращение инфляции», - сказал Кеннеди.

Он также подчеркнул, что рост цен на основные продукты питания ложится на плечи потребителей, заставляя их отдавать предпочтение покупкам первой необходимости перед дополнительными расходами.

Шринкфляция - это термин, который используется для описания случаев, когда компании уменьшают размер или количество товара, сохраняя цену за единицу продукции прежней или даже повышая ее, чтобы учесть другие растущие расходы.