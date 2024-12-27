МЧС предупредило о сильном тумане и гололедице в Москве

В ближайшие часы Москву накроет сильный туман с видимостью 200-700 метров, сообщили ГУ МЧС России по столице. Он продлится до 6 утра.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 2 часа с сохранением до 06 часов утра 28 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м», — следует из сообщения.

Кроме того, сохранится слабая гололедица на дорогах. Москвичей призвали быть аккуратными за рулем и не совершать резких маневров. Также рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию.

Ранее специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в последние дни декабря в Москве ожидаются оттепели. При этом, в новогоднюю ночь может прийти минусовая температура.