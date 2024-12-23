Москвичам пообещали погоду «с морозцем» в новогоднюю ночь

В последние дни декабря в Москве ожидаются оттепели, однако уже к новогодней ночи в столицу может прийти минусовая температура, сама ночь на 1 января прогнозируется «с морозцем», рассказала в беседе со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Пока показывает, что колебания температуры по региону будут в пределах от -2 до -7 градусов, по Москве около -3 градусов. Во всяком случае, неприятностей новогодняя ночь в виде гололедов и так далее не преподнесет», - обрадовала специалист.

Уточняется, что в любом случае температура воздуха в новогоднюю ночь будет выше климатической нормы. Синоптик добавила, что к Рождеству стоит ожидать морозы, подобный прогноз дают все погодные модели.

Сейчас же в регионе отмечается чередование волн тепла и холода, именно подобное поведение погоды не позволяет точно спрогнозировать погоду в ночь на 1-е число нового года.

«Поскольку сейчас волны тепла и холода чередуются, сложно сказать, в какой волне этого изменения погоды мы очутимся», - объяснила Позднякова.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал резкое потепление в столице на прошлой неделе «необычным».