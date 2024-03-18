Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что большинство проблем, связанные с энергетической, водной и транспортной блокадой, которые устроила Украина, были лишь «временными трудностями» - их удалось решить полуострову с момента, как он 10 лет назад воссоединился с Россией. По его словам, одна из главных целей на данный момент - это обеспечение безопасности, модернизация экономики, строительство инфраструктуры, развитие социальной сферы.

«Реализованы крупнейшие инфраструктурные проекты, построены новые дороги, школы, детские сады, больницы. Развивается промышленность, сельское хозяйство, курортная отрасль, несмотря на нынешние логистические сложности. Крым преображается, становится все более привлекательным местом для жизни и отдыха», - подвел итоги 10-летней работы глава региона.

Также он вспомнил реакцию крымчан на итоги мартовского референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Подписание договора они восприняли с радостью и восторгом, с надеждой на лучшее будущее - «сбылась мечта нескольких поколений», отметил он.

«Жители полуострова всегда считали нахождение Крыма в составе Украины несправедливым. По сути, перед нами в те дни стоял выбор: Украина — кровь и война — или Россия — мир и процветание. Нетрудно догадаться, что выберет нормальный человек», - цитирует Аксенова RT.

Аксенов отметил, что воссоединение полуострова с Россией стало возможным благодаря историческому решению нашего президента и вмешательству «вежливых людей».

Сегодня, 18 марта 2024 года, Крым отмечает юбилейную годовщину с момента воссоединения с Россией. 10 лет назад более 96% участников голосования выступили за принятие Республики Крым и города Севастополь в состав России.