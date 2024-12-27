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Фицо: Словакия готова принять переговоры Москвы и Киева

Ситуация на Украине стала одной из тем недавнего разговора президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле.
Ян Брацкий 2024-12-27 20:22:04
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Global Look Press

Словакия готова принять мирные переговоры по Украине. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо написал в соцсети Facebook*.

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», - отметил Фицо. 

О своей готовности содействовать мирному разрешению конфликта словацкие дипломаты говорили своим украинским коллегам не единожды. Так, в ходе поездки в Ужгород в октябре 2024 года премьер Роберт Фицо известил главу украинского кабмина о прекращении военной помощи и предложил содействие в переговорном процессе.

Урегулирование кризиса стало одной из тем переговоров премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Они встречались в Кремле в минувшее воскресенье.

Глава российского государства еще раз изложил свое видение ситуации и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с учетом законных интересов всех сторон и сложившихся реалий на земле.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

#Россия #Украина #мид #переговоры #Роберт Фицо #словакия
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