Словакия готова принять мирные переговоры по Украине. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо написал в соцсети Facebook*.

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», - отметил Фицо.

О своей готовности содействовать мирному разрешению конфликта словацкие дипломаты говорили своим украинским коллегам не единожды. Так, в ходе поездки в Ужгород в октябре 2024 года премьер Роберт Фицо известил главу украинского кабмина о прекращении военной помощи и предложил содействие в переговорном процессе.

Урегулирование кризиса стало одной из тем переговоров премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Они встречались в Кремле в минувшее воскресенье.

Глава российского государства еще раз изложил свое видение ситуации и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с учетом законных интересов всех сторон и сложившихся реалий на земле.

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