Мигранты-нелегалы «осадили» Кале в надежде перебраться в Великобританию

Общая ситуация в ЕС ужесточила политические кризисы сразу в нескольких странах. Проблемы только обостряются. Растут потоки нелегалов, особенно в праздники. Так например, только в это католическое Рождество более 400 мигрантов пересекли Ла-Манш и прибыли в Великобританию. Тем временем, на другом берегу пролива буквально у моря погоды ждут еще сотни человек.

«Раньше в Кале было около 10 тысяч человек, для них это было опасно, для местных французов. Есть люди, которые украдут, есть люди, которые агрессивные. Для простого человека чужак опасен. Не ясно, кто он и что», - рассказал журналист Лоран Дюлак.

Лоран Дюлак знает шесть языков, включая русский - учился во ВГИКЕ. Сам родом из Сирии, провинции Эль-Хасака. Во Франции уже четверть века - здесь возможностей больше.

«К сожалению, у Кале плохая репутация. Мадам мэр об этом знает, но ничего не предпринимает. Англичане не хотят их принимать у себя и все это сваливают на нас, на французов. Франция из-за этого превращается в помойку», - сетует местная жительница.

Спустя 15 минут езды от центра исчезают кофейни, идеальные газоны, старинная архитектура и возникают совсем другие пейзажи: заброшенные дома, ангары и гаражи. Это лагерь кочевников. На одном месте долго не задерживаются - полиция разгоняет. Здесь и кухня, и прачечная, и парикмахерская, и место для отдыха. Гостям тут не рады. Основной контингент - молодые люди от 20 до 30 лет. Прямо на улице они чистят зубы и играют в футбол.

Об этих коммунах в Кале правительство знает. Некоторые организации помогают с едой и выдают продуктовые наборы. За содержание лагерей платят британцы: эту часть миграционного плана назвали «французский замок». Хотят «замкнуть» мигрантов в Нормандии и снизить приток в Великобританию, но беженцы продолжают набеги.

Пересечение Ла-Манша ночью на лодках и без фонарей сравнивают с попыткой перебежать оживленное шоссе без светофора. Путь от Кале до Дувра занимает около четырех часов, а впереди французские, нейтральные и британские территориальные воды. Плывут на деревянных или надувных лодках. Французские магазины даже на время запрещали продажу резиновых шлюпок. Не помогло. Черный рынок открыт всегда.

Набиваются в лодки группами, в два и три раза превышая максимальную нагрузку. За последний год таким путем пересекли границу более 30 тысяч человек. И это только по официальным подсчетам. На деле цифра в несколько раз выше. Часть из них погибают в море. Течение Ла-Манша не спокойное.

Альтернативный маршрут - евротоннель, но и там есть нюансы. Его длина около 50 километров, из которых 40 проходят под Ла-Маншем. Тоннель соединяет континентальную Европу с Великобританией железной дорогой. Через него проходят скоростные пассажирские, грузовые составы и специальные шаттлы для перевозки автомобилей. В такие грузовики обычно и запрыгивают мигранты буквально на лету, минуя высокие заборы и колючую проволоку, рискуя жизнью.

Коренные французы пожимают плечами. Пикеты и демонстрации проблему такого «соседства» не решили. Центр Кале - это кирпичные ратуши, окраина - стихийные джунгли.