Центробанк поменяет механизм расчета официальных курсов валют к рублю

Российский Центробанк меняет механизм установления официальных курсов валют к рублю. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Теперь курсы валют будут устанавливаться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.
«Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», - сообщила пресс-служба ЦБ.
В релизе Центробанка также сообщается, что если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны, то курс можно будет рассчитывать посредством кросс-курса.
Прозрачность механизма обеспечит перечень всех доступных способов установления официальных курсов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов успокоил россиян, объяснив ситуацию с колебанием курса рубля. По его словам, это явление временное и связано с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов.
Министр добавил, что в ближайшее время ситуация успокоится, так как экспортеры нашли каналы расчетов.
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