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Центробанк поменяет механизм расчета официальных курсов валют к рублю

Новые подходы к формированию официальных курсов иностранных валют начнут действовать с 27 декабря 2024 года.
Ян Брацкий 2024-12-27 18:18:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российский Центробанк меняет механизм установления официальных курсов валют к рублю. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь курсы валют будут устанавливаться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

«Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», - сообщила пресс-служба ЦБ.

В релизе Центробанка также сообщается, что если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны, то курс можно будет рассчитывать посредством кросс-курса.

Прозрачность механизма обеспечит перечень всех доступных способов установления официальных курсов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов успокоил россиян, объяснив ситуацию с колебанием курса рубля. По его словам, это явление временное и связано с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов.

Министр добавил, что в ближайшее время ситуация успокоится, так как экспортеры нашли каналы расчетов.

#Экономика #в стране и мире #рубль #ЦБ РФ #регулятор #курс валют
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