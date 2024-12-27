Центробанк поменяет механизм расчета официальных курсов валют к рублю

Российский Центробанк меняет механизм установления официальных курсов валют к рублю. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Теперь курсы валют будут устанавливаться на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.

«Это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», - сообщила пресс-служба ЦБ.

В релизе Центробанка также сообщается, что если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны, то курс можно будет рассчитывать посредством кросс-курса.

Прозрачность механизма обеспечит перечень всех доступных способов установления официальных курсов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов успокоил россиян, объяснив ситуацию с колебанием курса рубля. По его словам, это явление временное и связано с санкционным давлением на основной банк для внешнеэкономических расчетов.

Министр добавил, что в ближайшее время ситуация успокоится, так как экспортеры нашли каналы расчетов.