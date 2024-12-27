Путин поручил создать сеть протезно-ортопедических центров

Президент России Владимир Путин поручил создать в регионах России сеть протезно-ортопедических реабилитационных центров. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Разработать план мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации сети протезно-ортопедических реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов», - сообщает текст документа.

Помимо этого, Путин поручил обеспечить ежегодную организацию многоэтапных спортивных соревнований среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая ветеранов СВО.

В организации этих соревнований должны участвовать Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты России, а также органы местного управления. Соревнования должны проводиться как на федеральном, так и региональном и муниципальном уровнях.

При этом необходимо определить объем и источники финансирования этих соревнований и предусмотреть денежные вознаграждения для участников.

Отмечено, что эти поручения выданы по итогам встречи от 3 декабря с участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию.