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В Петербурге начал работать новый центр протезирования для участников СВО

В новом высокотехнологичном центре герои спецоперации смогут не только проходить реабилитацию, но и освоить новую профессию.
Павел Кутаренко Анастасия Бобылева 2024-12-19 00:09:27
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Санкт-Петербурге начал работу межрегиональный центр высокотехнологичного протезирования. Там будут проходить реабилитацию и адаптацию участники специальной военной операции. В церемонии открытия приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Станислав Гущин - первый пациент высокотехнологичного центра протезирования для участников СВО. Полтора года назад в результате сброса с беспилотника он получил серьезное ранение и четыре месяца вообще не мог встать с койки в госпитале. Но в его родном Всеволожске открылся кластер комплексного сопровождения и реабилитации, и скоро Станислав получит здесь новый протез и профессию. 

«Ты утром встал, приехал, прошел реабилитацию, позанимался. Протез тебе сделали, на занятиях позанимался и поехал домой к семье - все рядом. Это классно, когда на региональном уровне есть такие кластеры, центры в одном месте», - поделился он.

В этом центре участники СВО смогут получать не только высококачественные протезы, но и комплексное сопровождение под присмотром профессионалов. А в перспективе, получив профессию, смогут и работать в его мастерских.

В производственной зоне за каждой дверью - свой участок. В слесарном, например, находятся инструменты для сборки и 3D-принтеры для печати элементов. На опубликованных кадрах можно увидеть один из протезов, которые получаются на выходе.

Центр построен всего за четыре месяца, его открыли Анна Цивилева и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Этот проект станет пилотным для внедрения в других регионах России - уже с 1 января Минобороны введет единый стандарт протезирования.

«Этот центр реализовал в себе все те задумки, те идеи, о которых мы говорили, по реабилитации, восстановлению, протезированию, обучению, социализации и дальнейшему трудоустройству наших ветеранов. Это центр, который полностью готов принимать участников СВО», - прокомментировала событие Цивилева.

Здесь же открылся и кабинет Фонда «Защитники Отечества», где участники СВО смогут получить помощь в оформлении социальных выплат и документов, решении юридических вопросов - все проблемы будут решаться в одном месте.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии, где производятся протезы для участников спецоперации. Во время поездки он пообщался с бойцами, которые проходят реабилитацию после ранения.

#наш эксклюзив #протезы #центр протезирования #участники СВО
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