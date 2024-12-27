Спасатели РФ эвакуировали почти 400 человек из Газы и Ливана в 2024 году

Сотрудники МЧС России за 2024 год эвакуировали из сектора Газа и Ливана почти 400 человек, которые были вынуждены покинуть эти территории. Всего ведомство реализовало 18 международных гуманитарных операций, передает РИА Новости.

Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей.

Российских спасателей с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Особенно глава государства отметил высокий проявленный сотрудниками МЧС профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье. Также он высоко оценил помощь, которую спасатели оказывают мирным жителям, детям, женщинам и старикам в Курской области.

Российский лидер поблагодарил сотрудников МЧС за службу, пожелал им здоровья, счастья и успехов в наступающем 2025 году.