Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что спасатели первые приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия ЧС, невзирая на опасность.

«В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье», - добавил Путин.

Особенно российский лидер отметил помощь, которую спасатели оказали мирным жителям, детям и старикам в Курской области. По его словам, в зоне ответственности ведомства - много важных вопросов.

«Самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей», - заявил глава государства.

Ключевыми задачами президент также назвал совершенствование и развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет технического оснащения ведомства.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за службу, пожелал им здоровья, счастья и успехов в наступающем 2025 году.