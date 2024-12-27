МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за службу, пожелал им здоровья, счастья и успехов в наступающем 2025 году.
Ирина Егорова 2024-12-27 00:28:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.  Глава государства отметил, что спасатели первые приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия ЧС, невзирая на опасность. 

«В этом году вы проявили высокий профессионализм при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье», - добавил Путин.

Особенно российский лидер отметил помощь, которую спасатели оказали мирным жителям, детям и старикам в Курской области. По его словам, в зоне ответственности ведомства - много важных вопросов.

«Самого серьезного внимания требует надзор за обеспечением безопасности школ, вузов, больниц и других социальных учреждений, а также мест массового пребывания людей», - заявил глава государства.

Ключевыми задачами президент также назвал совершенствование и развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет технического оснащения ведомства.

Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за службу, пожелал им здоровья, счастья и успехов в наступающем 2025 году.

#Владимир Путин #МЧС #спасатели #поздравление #день спасателя #профессиональный праздник #сотрудники МЧС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 