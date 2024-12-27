Эксперт РАН: оппозиция в Южной Корее будет убирать с дороги всех

Оппозиция в Южной Корее имеет в парламенте достаточное преимущество для того, чтобы уволить государственного чиновника любого уровня через процедуру импичмента, для которой нужно простое большинство голосов. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Так, Демократическая партия будет убирать с дороги всех, кто по каким-то причинам откажется делать то, что в этой партии считают нужным, говорит эксперт.

«Демократам нужно побыстрее протащить в Конституционный суд своих людей, чтобы они отрешили президента от власти. И как можно быстрее провести президентские выборы, пока Верховный суд не утвердил обвинительный приговор в отношении лидера оппозиции, потому что иначе тот потеряет право участия в политической жизни на пять лет», - рассказал Асмолов.

В ноябре суд приговорил лидера Демократической партии Ли Чжэ Мена на год условно с отсрочкой исполнения приговора в два года по делу о нарушении закона о выборах на государственные должности.

«Злые языки говорят, что ему чрезвычайно везет. Потому что пять ключевых свидетелей, показания которых уже могли отправить Ли Чжэ Мена в тюрьму, умерли или покончили с собой накануне допросов. Как только Ли получил первый срок, сразу стало понятно, что или правоохранительная система его перемелет, но для этого нужно время, потому что подаются апелляции, или до этого времени оппозиция должна отрешить президента от власти. А Юн своей глупой самоубийственной попыткой ввести военное положение, чтобы разрубить гордиев узел, по сути, подыграл своим противникам», - сказал кореевед.

Парламент Республики Корея объявил 27 декабря импичмент и.о. президента, премьер-министру Хан Док Су.

До этого оппозиционные депутаты проголосовали за отставку президента Юн Сок Еля за попытку ввести в стране военное положение. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд. Но там не хватает судей - есть только шесть из необходимых девяти.

В ночь на 4 декабря Юн Сок Ель объявил о введении военного положения впервые с 1980 года. Он объяснил это действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил». Так правящая партия консерваторов называет оппозиционную Демократическую партию, которая выступает за нормализацию отношений с КНДР.

После этого в Сеуле начались массовые акции протеста, а оппозиционные депутаты смогли собраться в здании парламента и проголосовать за отмену военного положения.