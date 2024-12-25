Ставропольские десантники с помощью беспилотников уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Операторы запустили два квадрокоптера со сбросами. Преодолев линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Вербовое, они заметили исправный танк украинских боевиков. Оказалось, что экипаж покинул боевую машину после того, как по ней попали FPV-дроны.

Десантники атаковали танк двумя дронами. Первый сбросил гранату Ф-1 на крышу, чтобы пробить защитный «мангал». Второй - отправил зажигательный боеприпас в люк. Через некоторое время от взрыва боекомплекта у танка оторвало башню.

Российские бойцы используют тепловизионную аппаратуру на беспилотниках, чтобы работать и ночью. Они применяют два дрона одновременно, чтобы быть более эффективными.

Подразделения беспилотной авиации Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка используют БПЛА со сбросами, чтобы атаковать вражескую технику и живую силу. На этом участке СВО они уничтожили не одну сотню украинских военных и их технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.