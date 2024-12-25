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Операторы БПЛА двумя сбросами подорвали танк ВСУ у Вербового

Первый сбросил гранату Ф-1 на крышу, чтобы пробить защитный «мангал». Второй - отправил зажигательный боеприпас в люк.
2024-12-25 06:21:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ставропольские десантники с помощью беспилотников уничтожили танк ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Операторы запустили два квадрокоптера со сбросами. Преодолев линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Вербовое, они заметили исправный танк украинских боевиков. Оказалось, что экипаж покинул боевую машину после того, как по ней попали FPV-дроны.

Десантники атаковали танк двумя дронами. Первый сбросил гранату Ф-1 на крышу, чтобы пробить защитный «мангал». Второй - отправил зажигательный боеприпас в люк. Через некоторое время от взрыва боекомплекта у танка оторвало башню.

Российские бойцы используют тепловизионную аппаратуру на беспилотниках, чтобы работать и ночью. Они применяют два дрона одновременно, чтобы быть более эффективными.

Подразделения беспилотной авиации Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка используют БПЛА со сбросами, чтобы атаковать вражескую технику и живую силу. На этом участке СВО они уничтожили не одну сотню украинских военных и их технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #ВСУ #запорожская область #Вербовое
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