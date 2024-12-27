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Туроператоры назвали самые популярные направления у россиян на Новый год

Отдых за рубежом на эти новогодние праздники выберут 580 тысяч россиян, сообщил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 12:35:54
© Фото: Federico-Gambarini, dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В этом году россияне отправятся встречать Новый год в жаркие страны - ОАЭ, Египет, Таиланд, основными направлениями для поездки в новогодние праздники в нашей стране традиционно стали Москва с Санкт-Петербургом и горнолыжные курорты, поделился в беседе со «Звездой» вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Всего отдых за рубежом выберут 580 тысяч соотечественников.

«Основные потоки придутся на Таиланд, Арабские Эмираты, Египет, Турцию и Китай. При этом также россияне поедут на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Кубу», - перечислил эксперт.

С точки зрения внутреннего туризма выделяются такие «горнолыжки», как Архыз, Сочи и Шерегеш, сообщил вице-президент АТОР.

«Плюс не стоит забывать зимний Байкал, который традиционно привлекает большое количество россиян и Алтай», - добавил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что россияне, выбравшие для зимнего отдыха Кубу, будут вынуждены потратить на дорогу на пять часов больше. По сообщению Росавиации, российские авиакомпании 1-8 декабря будут выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с дозаправкой в Каракасе. 

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