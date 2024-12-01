Рейсы из Москвы в Гавану 1-8 декабря будут дозаправлять в Каракасе

Российские авиакомпании 1-8 декабря будут выполнять рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро с дозаправкой в Каракасе. Тоже самое касается и обратных рейсов, сообщила Росавиация.

«К сожалению, по объективным обстоятельствам, такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на пять часов», - сообщила Росавиация.

Ранее Росавиация сообщала о корректировке полетной программы на остров из-за нехватки авиационного керосина в кубинских аэропортах.

Сейчас Минтранс совместно с кубинскими коллегами решает вопрос с заправкой пассажирских самолетов.

Всю дополнительную информацию о рейсах на Кубу, продолжительности полета и промежуточных посадках пассажиры могут узнать заранее в контактных центрах авиакомпаний.