Экипаж самоходной гаубицы «Мста-С» попал под вражеский обстрел на Южно-Донецком направлении. Командир орудия с позывным Кутя в беседе со «Звездой» рассказал, как экипажу удалось спастись от атаки противника.

По словам военнослужащего, успешно выполнив боевое задание бойцы уже собрались менять позицию, но тут противник попытался атаковать.

«Слышу взрывы вокруг, командир вылез, помог механику рога застопорить и мы отъехали. Как только мы отъехали, на наше место прилетело. Я даже ничего не успел понять. Потом уже, после этого, был мандраж, что еще чуть-чуть и по нам бы», - поделился командир орудия с позывным Кутя.

Именно поэтому экипаж работает быстро, и после выстрелов сразу меняет позицию. Чтобы всушники не успели засечь расположение нашей техники и нанести ответный удар. Эти бойцы приехали сюда из Бурятии. Артиллеристы восточного военного округа поддерживают огнем пехоту и уничтожают опорные пункты, укрепрайоны, танки противника. Выводят из строя артиллерийские и минометные батареи боевиков.

На выполнение боевого задания у экипажа не более 6-7 минут. Помогает и хорошая погода. Просвечивается небо и легко можно заметить вражеские дроны.

Выезжая на линию фронта артиллеристы практически сразу попадают под вражеский огонь. Зачастую противник использует все доступные силы. Так было и на Южно-Донецком направлении, когда над нашим «Гиацинтом» кружили сразу семь FPV-дронов. Расчет спасла установка радиоэлектронной борьбы. Беспилотники падали рядом с самоходкой. Вовремя сориентировались и сами бойцы группировки войск «Восток» - смогли уничтожить несколько опасных «птичек».

«Опыт наработали, перенимаем что-то у врага. Лучше стали воевать, понимаем уже всю обстановку. Все меняется, война такая гибридная и надо приспосабливаться ко всему. Быстро, очень быстро работать», - рассказал наводчик с позывным Славян.

Самоходная пушка «Гиацинт-С» одна из самых мощных в мире. Работает хорошо, стреляет далеко. Снаряд может поразить цель в десятках километров за линией боевого соприкосновения. В составе экипажа обязательно расчет воздушного наблюдения, который следит за подлетами вражеских дронов.

«Хорошее зрение, его нужно увидеть заранее, хотя бы метров за 200 и все, работаем. Конечно страшно, но дело делать надо, врага бить», - поделился Моряк.

Артиллерийскую дуэль ВСУ безнадежно проигрывает - ответить на удары крупнокалиберных снарядов противнику просто нечем.

Ранее расчет САУ «Мста-С» ударил по боевикам под Кременной. Наводчик орудия с позывным Веселый рассказал, что на этом направлении сейчас огонь ведется в основном по украинской пехоте.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Бараов.