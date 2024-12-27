В Общественной палате поддержали пересмотр нагрузки на школьников

В рамках решения проблемы чрезмерной нагрузки на школьников стоит пересмотреть содержание образовательных программ и оценить, чему стоит посвящать учебные часы, особенно в 10-11-х классах, рассказала в беседе со «Звездой» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко.

«Вопрос нагрузки связан с содержанием образования, чему должны научиться дети в начальной школе, чему должна быть посвящена средняя школа, и как сегодня нужно переосмыслить 10-11-й класс, где очевиден разрыв между тем, чему учат в школе, и тем, что ребятам необходимо сдавать в рамках единого госэкзамена, чтобы поступить в университеты», - сказала специалист.

Она добавила, что вопрос наполнения школьной программы должен быть поднят на высоком уровне, и подчеркнула, что у школьников действительно почти не остается времени на «нормальную детскую и подростковую жизнь».

«Нагрузка в школах действительно большая, а если учесть, что большинство ребят дополнительно занимаются теми вещами, которые им интересны по жизни - спорт, творчество, а потом еще делают домашние задания», - признала Наталья Кравченко.

Она выразила надежду, что этот вопрос будет рассмотрен в ходе проработки стратегии развития образования.

Напомним, ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах нижней палаты парламента выработать решение по вопросу чрезмерной нагрузки на школьников.