Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год

В Госдуме планируют рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки школьников и совместно с правительством принять необходимые меры по решению этой проблемы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения. Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», - написал он в своем Telegram.

По словам депутата, школьники в среднем проводят по 8-10 часов за учебой в день, что сочетается с большим объемом сложных домашних заданий, перегруженным расписанием и шестидневной учебной неделей. Присутствие проблемы повышенной нагрузки на детей в школах подтвердили интернет-пользователи, добавил Володин.