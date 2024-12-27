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Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год

Совместно с правительством депутаты выработают решение по этому вопросу, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Елизавета Кондрикова 2024-12-27 10:11:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Госдуме планируют рассмотреть вопрос чрезмерной нагрузки школьников и совместно с правительством принять необходимые меры по решению этой проблемы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения. Важно, чтобы ребенок, получая знания, был здоровым», - написал он в своем Telegram.

По словам депутата, школьники в среднем проводят по 8-10 часов за учебой в день, что сочетается с большим объемом сложных домашних заданий, перегруженным расписанием и шестидневной учебной неделей. Присутствие проблемы повышенной нагрузки на детей в школах подтвердили интернет-пользователи, добавил Володин.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #Школьники #правительство #нагрузка
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