Диетолог предупредила об опасных сочетаниях во время застолья

Во время новогоднего застолья нежелательно после салатов есть фрукты, это может привести к проблемам с желудком - вздутию, тошноте и горечи во рту, предупредила россиян в разговоре со «Звездой» диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

«Фрукты это простые углеводы, они очень быстро перевариваются в нашем организме, а до этого уже у нас поступил салат, который там лежит и непонятно, когда переварится, соответственно фрукты начнут перевариваться первыми», - объяснила специалист.

Она также предостерегла от выбора фруктов или салатов в качестве закуски для алкоголя, так как подобное сочетание приводит к более быстрому опьянению.

«Фрукты быстро перевариваются, в организм начинает поступать сахар - фруктоза из фруктов, и он просто не успевает перерабатывать этанол, который поступает из алкоголя, и вы быстрее опьянеете», - добавила специалист.

Напомним, ранее «Звезда» также предупреждала об опасностях при выборе красной икры к праздничному столу. Так, важно отдавать предпочтение специализированным или сетевым магазинам, где соблюдаются условия хранения, и обращать внимание на маркировку и упаковку.