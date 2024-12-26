Yeni Akit: упавший в Актау борт попал в ЧП в Турции за 3 дня до крушения

Самолет Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение под Актау, три дня назад выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, пишет газета Yeni Akit. Пилот смог успешно завершить посадку со второй попытки.

«По данным радаров, самолет, следовавший из Баку в Трабзон с номером рейса J28047, при посадке в аэропорту Трабзона обошел взлетно-посадочную полосу», — следует из материала.

В казахстанском Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. Самолет загорелся сразу при касании с землей, на кадрах очевидцев видно, что целой осталась только хвостовая часть.

Всего на борту было 67 человек, из них 38 погибли. Удалось выжить трем членам экипажа и 26 пассажирам.