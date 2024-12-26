В Госдуме рассказали о штрафах за запуск фейерверков и салютов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что лицо, ответственное за запуск фейерверка или салюта, если это привело к повреждению имущества или причинению вреда здоровью, может столкнуться со штрафом до 50 тысяч рублей.

«Пуск фейерверков и салютов – это не безобидное мероприятие, особенно если оно приводит к последствиям, затрагивающим имущество или здоровье. Степень наказания за нарушение правил запуска пиротехнических изделий будет зависеть от последствий», - отметил Кошелев в беседе с РИА Новости.

По его словам, согласно статье 20 Кодекса об административных правонарушениях, штрафы за нарушения правил пожарной безопасности могут составлять от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае особого противопожарного режима в регионе – от 10 до 20 тысяч рублей.

«Если же запуск пиротехники вызвал пожар или причинил вред здоровью, то сумма штрафа увеличивается до 50 тысяч рублей», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что при тяжелых травмах может возникнуть уголовная ответственность по статье 218 УК РФ, и максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. Кошелев также отметил необходимость соблюдения требований к площадкам для запуска фейерверков, так как в жилых зонах это сложно сделать, что увеличивает риск нарушений правил пожарной безопасности.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов дал советы по обращению с пиротехникой. Он напомнил, что фейерверки запрещено использовать вблизи плотной городской застройки, а также в помещениях.





