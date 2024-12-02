PERN: авария на «Дружбе» не повлияла на поставки нефти в ФРГ

Произошедшая в западной Польше утечка топлива на участке трубопровода «Дружба» не повлияла на поставки нефти в Германию. Такое заявление сделали в пресс-службе компании - оператора по обслуживанию трубопровода PERN.

«Перекачка на поврежденной ветке была немедленно остановлена, поставки нефти продолжаются по второй ветке», - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что ее технические возможности позволяют полностью удовлетворить потребности клиентов в объемах поставок.

В настоящее время аварийные службы ведут работы по устранению неполадок.

Ранее сообщалось, что из нефтепровода «Дружба» на территории Польши произошла утечка. Уточняется, что авария не представляет опасности для жителей, угрозы взрыва или пожара нет. Напомним, что построенная в 1960-е годы эта магистральная система нефтепроводов предназначалась для доставки нефти из СССР в Венгрию, ГДР, Чехословакию и Польшу.