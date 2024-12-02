Утечка из нефтепровода «Дружба» произошла в Польше

Из нефтепровода «Дружба» на территории Польши произошла утечка. Как сообщили в Государственной пожарной службе республики, нефтепровод был поврежден.

«В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет», - передает сообщение РИА Новости.

Уточняется, что утечка не представляет опасности для жителей, угрозы взрыва или пожара нет. Также указано, что польский оператор нефтепровода PERN «превентивно отключил одну из насосных станций.

Ранее в ЕС предложили официально прекратить поставки нефти из РФ в Германию и Польшу. При этом об остановке поставок нефти в Чехию, Словакию и Венгрию ничего не говорилось.