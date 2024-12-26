Пушилин: аэропорт в Донецке начнут разминировать в 2025 году

Работы по разминированию и обследованию аэропорта в Донецке начнутся в 2025 году, сообщил глава региона Денис Пушилин. Кроме того, будут и другие работы по строительству воздушной гавани.

«В 2025 году начинаем разминирование и обследование аэропорта и другие подготовительные работы», — написал он в своем Telegram-канале.

О таком решении он рассказал после поездки с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в поселок Октябрьский в ДНР. Также глава региона определил список первоочередных объектов восстановления в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, которые значительно пострадали от украинских обстрелов с 2014 года.

Ранее Денис Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара. По его словам, всевозможную помощь им оказывают военнослужащие ВС РФ.