Пушилин рассказал о планах по восстановлению Угледара

Денис Пушилин официально заявил об освобождении города Угледара в ДНР. Он заявил, что полный план по его восстановлению будет только после полного разминирования населенного пункта.

«После разминировния будет проведена оценка, будут выстроены все планы, все предложения по восстановлению данного населенного пункта», - заявил Денис Пушилин в своем Telegram-канале

Глава ДНР также сообщил, что в освобожденном Угледаре находится около 115 мирных жителей. По словам Пушилина, всевозможную помощь им оказывают военнослужащие ВС РФ.

Глава региона заявил, что отдал приказ об учреждении государственной награды по освобождению Угледара.



Ранее стало известно об освобождении российскими войсками Угледара в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».