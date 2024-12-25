Война дронов: как сейчас ведется битва за Днепр

Российские мотострелки продолжают наносить удары по украинским националистам, которые окопались на правом берегу Днепра. Воды в устье реки сейчас очень мало, поэтому бойцы на переднем крае всегда находятся начеку - вражеская ДРГ в любой момент может попытаться незаметно переправиться.

Наши военные подготовились основательно. На левобережье они установили мины. Удары по противнику постоянно наносят расчеты ПТРК. Также каждый день приходится отражать воздушные налеты.

«Позавчера 37-й дрон сбил. Это был первый массовый налет. Каждые 15 минут они прилетали. Приходилось активно очень работать по ним», - рассказывает командир взвода с позывным Сильвер.

Перехваченные дроны, как правило, на следующей же день летят обратно и уничтожают вражеские позиции и укрепления. Беспилотники перепрошивают в летной лаборатории.

В формате «войны дронов» сейчас и происходит битва за Днепр. Важнейшая задача - контролирование неба над прибрежной территорией.

Напомним, ранее десантники показали «Звезде» сеть подземных ходов на левом берегу Днепра. Подземные переходы соединяют все ключевые точки обороны.