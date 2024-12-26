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Путин: Байден предлагал отложить вступление Украины в НАТО

С таким предложением американский президент обращался еще в 2021 году.
Сергей Лебедев 2024-12-26 20:08:23
© Фото: Adam Schultz, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Американский президент Джо Байден в 2021 году предлагал России отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Об этом говорил, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий пока президент Байден. Он предложил мне именно это», - сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявлял, что возможное включение Украины в состав НАТО и дальнейшее расширение блока на восток создает угрозу для России. По его словам, для Москвы чрезвычайно важен внеблоковый характер соседней страны.

Также, отмечал президент, России уже давали обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток, однако с 1991 года блок пять раз осуществлял прием новых участников. По словам Владимира Путин, обеспечение безопасности одних стран не может сопровождаться «подрывом» безопасности других. 

#Россия #Украина #НАТО #РФ #Владимир Путин #Президент
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