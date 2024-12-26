Лукашенко: Боярский воплотил идеалы чести, добра и справедливости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михаила Боярского с 75-летием. Глава государства отметил, что у актера яркая творческая судьба и он всегда был верен лучшим традициям мастерства.

Белорусский лидер подчеркнул, что Боярский - любимый актер разных поколений. Его герои - мужественные люди с сильной волей и твердым характером. Артист в своих работах воплотил высокие идеалы чести, добра и справедливости, говорится в поздравлении.

Лукашенко уверен, что талант Боярского поможет развивать и укреплять связи между Белоруссией и Россией. Президент пожелал артисту здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Михаил Боярский родился в Ленинграде в 1949 году. С 1972 по 1986 год он был актером Ленинградского театра имени Ленсовета.

Известность пришла к артисту после фильма «Старший сын» (1975), где он сыграл Сильву. Потом была большая роль Теодоро в фильме «Собака на сене» (1977).

Всенародную любовь Боярский получил в 1978 году, когда на экраны вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича, где он сыграл главную роль.