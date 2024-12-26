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Политолог: Киев загнал себя в ловушку, а Париж пытается его спасти

Виталий Колпашников объяснил, почему Франция предлагала России организовать переговоры по украинскому вопросу без участия Киева.
Сергей Лебедев 2024-12-26 18:28:18
© Фото: Henri Szwarc, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Франция, предлагая России наладить диалог по урегулированию украинского конфликта, пытается спасти киевский режим, который сам себя загнал в ловушку. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал политолог Виталий Колпашников.

«Абсолютно двуличная и лицемерная политика Франции. Дело в том, что киевский режим сам себя загнал в ловушку. Они законодательно отрезали себе всякие пути к переговорам», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Владимир Зеленский не может быть субъектом переговоров.

«Юридически не является легитимным главой государства. С точки зрения международного права, украинского права он вообще нелегитимный», - отметил Колпашников.

Действия французов, считает политолог, говорят о том, что у киевского режима сейчас сложилась патовая ситуация.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Франция предлагала РФ организовать переговоры по украинскому вопросу без участия Киева. Глава МИД отметил, что Москва не отказывается от содействия Парижа, однако не может относиться к этому серьезно.

#Москва #Россия #Франция #РФ #Париж #МИД РФ #переговоры #наш эксклюзив
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