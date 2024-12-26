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В Госдуме объяснили необходимость нового закона о реновации

Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева одобрила необходимость реализации комплексного развития территорий при переселении участников программы реновации.
Ян Брацкий 2024-12-26 18:10:54
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Изменения, внесенные в программу реновации в Москве, очень актуальные и выстраданные. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Закон вступает в силу с 1-го января. Там есть ряд предложений, касающийся и реновации в Москве. В частности, это возможность по заявлению гражданина и с его согласия получать квартиру в другом районе Москвы, а также возможность в качестве равноценной и равнозначной предоставлять ему вместо одной большой четырехкомнатной квартиры две двухкомнатных квартиры», - объяснила Разворотнева суть изменений.

Отдельно зампредседателя Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ отметила требования о том, что при реализации комплексного развития территорий необходимо сразу же планировать создание коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

«Вторая история про переселение в другие районы. Это хорошо, потому что иногда на территории района нет свободных площадок, а люди хотят съехать. Это касается всего дома, это не персональная история», - добавила Разворотнева.

Напомним, соответствующие изменения в закон «О статусе столицы РФ», подписал президент Владимир Путин.

#Москва #наш эксклюзив #ЖКХ #жилье #переселение #реновация
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