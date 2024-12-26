Участники программы реновации смогут получить жилье в другом районе

Участники программы реновации в Москве смогут получать равнозначное жилье в других районах столицы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Поправки предполагают, что собственник может получить новую квартиру в другом районе столицы, если подпишет письменное согласие. До этого жилье по программе предоставлялось в том же районе города, пишет ТАСС.

Нововведения коснутся и тех собственников, которых выселяют из квартир с четырьмя и более комнатами. Если власти не могут предоставить им равнозначное жилье, то участники программы реновации вправе рассчитывать на несколько жилых помещений.

Теперь включать многоквартирный дом в границы территории, подлежащей комплексному развитию, можно без проведения общего собрания собственников.

Если дом исключается из программы реновации, он автоматически исключается из границ территории комплексного развития, указано в законе.