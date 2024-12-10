Путин отметил важность работы Цивилевой в фонде «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин заявил, что не сразу согласился с предложением министра обороны Андрея Белоусова сделать Анну Цивилеву своим заместителем. Причиной тому была важность работы Цивилевой в фонде «Защитники Отечества». Но в итоге вышло даже лучше.

«Полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», - отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

При этом он отметил, что, несмотря на то что Анна Цивилева стала статс-секретарем - заместителем министра обороны России, работа фонда продолжается. И, добавил Владимир Путин, она даже стала более целенаправленной.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил Цивилевой классный чин действительного госсоветника 3-го класса.