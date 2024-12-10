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Путин отметил важность работы Цивилевой в фонде «Защитники Отечества»

Владимир Путин отметил, что работа фонда стала даже более целенаправленной после перехода Анны Цивилевой в Минобороны России.
Тимур Шерзад 2024-12-10 18:49:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что не сразу согласился с предложением министра обороны Андрея Белоусова сделать Анну Цивилеву своим заместителем. Причиной тому была важность работы Цивилевой в фонде «Защитники Отечества». Но в итоге вышло даже лучше.

«Полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей», - отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

При этом он отметил, что, несмотря на то что Анна Цивилева стала статс-секретарем - заместителем министра обороны России, работа фонда продолжается. И, добавил Владимир Путин, она даже стала более целенаправленной. 

Ранее сообщалось, что Путин присвоил Цивилевой классный чин действительного госсоветника 3-го класса.

#в стране и мире #Владимир Путин #Андрей Белоусов #защитники отечества #Анна Цивилева
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