Нарколог предупредил о смертельных последствиях для детей курения вейпов

Курение вейпов может привести к смертельно опасным заболеваниям, в том числе раку и отеку Квинке. При испарении жидкости выделяется целый букет вредных веществ, а содержание никотина значительно превышает допустимые значения. Об этом «Звезде» рассказал врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Входящие с состав вейпов глицерин и пропиленгликоль превращаются при нагревании в формальдегид и агрилин. Эти вещества вызывают рак и различные сердечно-сосудистые патологии. Также в жидкости для вейпов содержится огромное количество никотина, гораздо превышающее содержание в одной сигарете. Это может привести к отравлению. В состав этих электронных гаджетов входят хром, никель, свинец, которые токсически воздействуют на организм и приводят к возникновению онкологических заболеваний различной степени тяжести. Также в жидкостях содержатся аллергены, которые могут привести к бронхоспазмам, вплоть до отека Квинке», - заявил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил школьникам о том, какой вред здоровью наносит курение электронных сигарет. Российский лидер заявил, что молодежи такие гаджеты кажутся «крутыми и модными», однако многие забывают о последствиях курения. А это проблемы с памятью, с общим физическим состоянием.

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Разареновой, курение вейпов вредит не только легким, но и поражает желудочно-кишечный тракт. Вдыхание испарений могут вызвать тошноту, рвоту или диарею.