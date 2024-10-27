МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нарколог предупредил о смертельных последствиях для детей курения вейпов

По словам эксперта, испарения электронных сигарет содержат целый букет вредных веществ, который может привести к раку.
Алексей Курильченко 2024-10-27 09:15:07
© Фото: Belkin Alexey news.ru Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Курение вейпов может привести к смертельно опасным заболеваниям, в том числе раку и отеку Квинке. При испарении жидкости выделяется целый букет вредных веществ, а содержание никотина значительно превышает допустимые значения. Об этом «Звезде» рассказал врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Входящие с состав вейпов глицерин и пропиленгликоль превращаются при нагревании в формальдегид и агрилин. Эти вещества вызывают рак и различные сердечно-сосудистые патологии. Также в жидкости для вейпов содержится огромное количество никотина, гораздо превышающее содержание в одной сигарете. Это может привести к отравлению. В состав этих электронных гаджетов входят хром, никель, свинец, которые токсически воздействуют на организм и приводят к возникновению онкологических заболеваний различной степени тяжести. Также в жидкостях содержатся аллергены, которые могут привести к бронхоспазмам, вплоть до отека Квинке», - заявил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил школьникам о том, какой вред здоровью наносит курение электронных сигарет. Российский лидер заявил, что молодежи такие гаджеты кажутся «крутыми и модными», однако многие забывают о последствиях курения. А это проблемы с памятью, с общим физическим состоянием.

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Разареновой, курение вейпов вредит не только легким, но и поражает желудочно-кишечный тракт. Вдыхание испарений могут вызвать тошноту, рвоту или диарею.

#курение #Заболевания #рак #наш эксклюзив #вейп #нарколог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 