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В ЦДРА наградили победителей творческих конкурсов Минобороны

В этом году творческие работы участников конкурса посвящены семье и поддержке бойцов спецоперации.
2024-11-29 10:05:09
© Фото: Минобороны России

В Центральном Доме Российской Армии наградили победителей X Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка», IX Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп», X Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия».

Творческие работы в нынешнем году были посвящены темам героизма бойцов в зоне спецоперации, сохранению памяти о подвигах предков и году семьи.

Обладателями Гран-при конкурса военной вышивки «Суровая нитка» стали Тимошенко Никита и Рябовол Тимур из Санкт-Петербурга с панно «Крепкая семья - сильная Россия».

«Подавляющее большинство работ - это конкретная и практическая помощь нашим бойцам, которые героически сражаются в зоне СВО. Маскировочные сети, обмотки для оружейных стволов, - все это отправляется на фронт, чтобы сохранить жизни наших воинов. Вышитые кисеты, амулеты, иконы, браслеты, в свою очередь, являются атрибутами психологической поддержки», - отметил начальник ЦДРА Василий Мазуренко.

Гран-при в IX Всеармейском конкурсе-выставке изобразительного искусства «Армейский калейдоскоп» завоевала Светлана Вашаева из Москвы с работой «Родное плечо».

В X Всероссийском конкурсе военного плаката «Родная Армия» Гран-при присудили Татьяне и Дарье Чекмазовым из Тулы за работу «Русский солдат - защитник Отечества».

В конкурсах принимали участие профессиональные художники и любители, которые состязались в разных возрастных категориях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#творчество #Минобороны России #Конкурс #цдра #армейский калейдоскоп #«Суровая нитка»
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