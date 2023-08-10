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Уничтожение украинского дрона экипажем комплекса «Тунгуска-М1» попало на видео

05:00 10.08.2023
​Интенсивность работы расчетов комплексов «Тунгуска-М1» в зоне СВО запредельная, а результативность работы ЗРПК стопроцентная.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» «Западной» группировки войск уничтожил украинский беспилотник в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевого применения ЗРПК опубликовало Минобороны России.

Командир боевой машины с позывным «Сантех» в ходе несения дежурства обнаружил разведывательный дрон противника над позициями передней линии обороны наших войск. Расчет «Тунгуски» оперативно занял огневую позицию, сопроводил и уничтожил цель на дальности до 3 километров управляемой ракетой класса «земля-воздух».

«Дежурим мы каждый день, производим боевую работу на передовых. Поражаем цели зенитными управляемыми ракетами. Дальность до 10 километров, а зенитными автоматами мы можем поразить цель до 5 километров. У нас было боевое дежурство дневное. Мы увидели цель, запросили, зацепили ее, поразили», - рассказал командир боевой машины ЗРПК «Тунгуска-М1» с позывным «Сантех».

Чтобы небо оставалось чистым, расчеты дежурят и днем, и ночью. Свою работу делают четко, слаженно и профессионально. Во многом, от их мастерства зависят жизни сослуживцев на линии боевого соприкосновения.

Ранее начальник расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа рассказал, что на принятие решения об уничтожении скоростной цели в небе над зоной проведения спецоперации уходит до пяти секунд. Одновременно расчет «Тор-М1» может уничтожать до восьми воздушных целей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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