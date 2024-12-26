В Подольске открылась стела «Город трудовой доблести». Она посвящена памяти о трудовом и воинском подвиге жителей подмосковного города в годы Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что фронт стоял у стен города, предприятия продолжали работать. Героическая земля, героический народ, героические труженики тыла. Они заслуживают внимания, оказанного благодаря решению Президента России присвоить городу звание «Город трудовой доблести», — сказал заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

В 1941 году Подольск стал крепостью на южных подступах к Москве. Тогда, горожане в кратчайшие сроки построили 16 баррикад с огневыми точками, установили противотанковые ежи и проволочные заграждения. Также они оборудовали 170 пулеметных, ружейных и пушечных гнезд, провели 273 боевых укрепления, выкопали противотанковые рвы и 16 километров окопов.

На мероприятие приехали ветераны, представители молодежных общественных организаций, духовенство, работники промышленных предприятий. В церемонии также приняли участие замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести» в 2023 году. Место для установки стелы выбрали сами местные жители.