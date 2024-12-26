МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Подольске открылась стела «Город трудовой доблести»

В оформлении монумента показаны достижения тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Карина Тазетдинова 2024-12-26 01:10:26
© Фото: Российское военно-историческое общество

В Подольске открылась стела «Город трудовой доблести». Она посвящена памяти о трудовом и воинском подвиге жителей подмосковного города в годы Великой Отечественной войны.

«Несмотря на то, что фронт стоял у стен города, предприятия продолжали работать. Героическая земля, героический народ, героические труженики тыла. Они заслуживают внимания, оказанного благодаря решению Президента России присвоить городу звание «Город трудовой доблести», — сказал заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко.

В 1941 году Подольск стал крепостью на южных подступах к Москве. Тогда, горожане в кратчайшие сроки построили 16 баррикад с огневыми точками, установили противотанковые ежи и проволочные заграждения. Также они оборудовали 170 пулеметных, ружейных и пушечных гнезд, провели 273 боевых укрепления, выкопали противотанковые рвы и 16 километров окопов.

На мероприятие приехали ветераны, представители молодежных общественных организаций, духовенство, работники промышленных предприятий. В церемонии также приняли участие замначальника Управления Президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Напомним, что президент России Владимир Путин присвоил Подольску почетное звание «Город трудовой доблести» в 2023 году. Место для установки стелы выбрали сами местные жители.

#Великая Отечественная война #память #монумент #Подольск #стела
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 