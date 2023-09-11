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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам

Игнат Далакян
16:02 11.09.2023
По указу президента РФ звание «Город трудовой доблести» получил город Владимир и еще девять городов России.
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому десять населенных пунктов получили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу Владимира Путина, в список городов, получивших почетное звание, вошли Владимир, Рязань, Подольск, Воткинск, Находка, Новомосковск, Прокопьевск, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году, и уже 53 российских населенных пункта были его удостоены. Почетное звание присваивается городам, которые внесли значительный вклад в победу в ВОВ, обеспечивая бесперебойное производство продукции на предприятиях и совершая трудовые подвиги в тылу.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии имянаречения танкера-газовоза и танкера-челнока. Глава государства пожелал попутного ветра новым танкерам «Валентин Пикуль» и «Алексей Косыгин».

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