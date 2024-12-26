Эксперт: невозвратный тариф в отелях позволит сэкономить 15-20%

Невозвратные тарифы при бронировании отдыха в отелях России, предварительно, будут дешевле на 15-20% возвратных, сообщил в беседе со «Звездой» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Речь идет о законопроекте Минэка, который дает отелям право вводить невозвратные тарифы. Они позволят отдыхающим сэкономить, а отелям - не потерять средства, в случае если бронь будет отменена.

«Это очень невыгодно отелям, потому что при высокой загрузке, если человек объявил, что группа людей забронировала на 15 дней, а потом отказалась, продать это все мы не успеваем. Поэтому мы предлагали следующий вариант: невозвратный тариф, который используется по аналогу с самолетами, поездами и за рубежом», - рассказал Мусакин.

Невозвратный тариф предполагает компенсацию средств при отмене отдыха только в случаях, зафиксированных в Гражданском кодексе, напомнил специалист. Речь идет о болезни или смерти самого отдыхающего или его родственника, с которым он путешествует. На данный момент в нашей стране существуют только два варианта тарифов - гарантированные и негарантированные, но оба являются возвратными.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2025 году российским отелям могут разрешить предлагать туристам более дешевые невозвратные билеты. Летом текущего года появился проект постановления правительства по текущему вопросу. Предполагается, что мера будет введена уже 1 марта.