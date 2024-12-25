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ФСБ предотвратила подрыв машины главы предприятия ОПК по заказу Киева

Оперативники задержали семерых россиян - жителей Подмосковья, Свердловской области и Пермского края.
Владимир Рубанов 2024-12-25 09:13:17
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт спецслужб Украины против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Его машину планировали взорвать в Московской области.

Оперативники задержали семерых россиян. Это жители Подмосковья, Свердловской области и Пермского края, сообщили в ЦОС ФСБ России. Среди них - трое несовершеннолетних.

Эти люди планировали заложить самодельную бомбу под машину главы предприятия ОПК. Они следили за местом, где стоял автомобиль. Детали для бомбы они взяли из тайника.

Сотрудники ФСБ сняли момент закладки устройства под машину. Задержанными руководили сотрудники спецслужб Украины через зарубежные интернет-мессенджеры.

До этого задержанные помогали телефонным мошенникам с Украины. В частности, они незаконно устанавливали так называемые «сим-боксы». Это оборудование используют для создания конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных сообщений о минировании и для мошеннических звонков. Кроме того, они выводили полученные деньги и обналичивали их.

Сейчас члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору».

Ранее в Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

#ОПК #подготовка #Подмосковье #Теракт #Украина #Московская область #Задержание #фсб россии #Взрывное устройство
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