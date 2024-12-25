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Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы

Ограничения были введены утром в среду, 25 декабря, сообщили в Росавиации.
Елизавета Кондрикова 2024-12-25 08:36:32
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look Globallookpress

Аэропорт Казани временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Ограничения были введены утром в среду, 25 декабря.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», - говорится в сообщении пресс-службы агентства в Telegram.

С какого именно момента закрыт аэропорт не уточняется. Ранее подобные ограничения в Казани вводились 21 декабря, тогда воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы примерно в течение трех часов, а также в ноябре.

Все компетентные службы принимают меры для обеспечения безопасности работы аэропорта, добавили в Росавиации.

#Аэропорт #казань #рейсы #ограничения #росавиация
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