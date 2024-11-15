МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет

Ограничения ввели в 13 часов, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Владимир Рубанов 2024-11-15 14:40:21
© Фото: Telegram/airportkazan

В Татарстане ввели временные ограничения на работу международного аэропорта Казань. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения ввели в 13 часов по московскому времени, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Персонал воздушной гавани, а также экипажи судов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Воздушная гавань закрыта по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения, говорится в сообщении аэропорта. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал.

Ранее ограничения в аэропорту столицы Татарстана вводили 20 октября.

#самолеты #Аэропорт #Татарстан #безопасность #казань #ограничения #авиасообщение #прилет #вылет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 