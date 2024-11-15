В аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет

В Татарстане ввели временные ограничения на работу международного аэропорта Казань. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения ввели в 13 часов по московскому времени, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Персонал воздушной гавани, а также экипажи судов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.
Воздушная гавань закрыта по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения, говорится в сообщении аэропорта. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал.
Ранее ограничения в аэропорту столицы Татарстана вводили 20 октября.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»