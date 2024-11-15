В аэропорту Казани ввели ограничения на вылет и прилет

В Татарстане ввели временные ограничения на работу международного аэропорта Казань. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения ввели в 13 часов по московскому времени, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. Персонал воздушной гавани, а также экипажи судов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Воздушная гавань закрыта по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения, говорится в сообщении аэропорта. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал.

Ранее ограничения в аэропорту столицы Татарстана вводили 20 октября.