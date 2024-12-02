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«Корнет» поразил противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области

Поражение цели подтвердили средства объективного контроля БПЛА.
2024-12-02 05:03:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты противотанкового ракетного комплекса «Корнет» гвардейского Ставропольского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка группировки войск «Днепр» показали свою работу в Запорожской области. На видео они уничтожили противотанковый расчет украинских боевиков.

С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата десантники зафиксировали перемещение личного состава передали на пункт управления. После доклада о командованию о выявленной цели - противотанковом ракетном комплексе ВСУ - было принято решение на уничтожение.

Военнослужащие выдвинулись на боевую задачу и с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили противотанковый расчет. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля БПЛА.

Ранее расчет РСЗО «Торнадо» ударил по украинскому подразделению «Птахи Мадьяра». В результате удара были уничтожены до 66 боевиков ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#корнет #ВСУ #запорожская область
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