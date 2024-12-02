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Трамп раскритиковал решение о помиловании Байденом своего сына Хантера

Дональд Трамп спросил, имеет ли отношение подписанное Джо Байденом помилование к содержащимся в тюрьме участникам штурма Капитолия.
Дарина Криц 2024-12-02 05:47:08
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Дональд Трамп, выигравший президентские выборы 2024 года в США, отреагировал на решение действующего главы государства Джо Байдена помиловать своего сына Хантера.

Трамп считает, что этот поступок является нарушением правосудия и злоупотреблением его нормами. Своим мнением он поделился в собственной социальной сети Truth Social.

«Включает ли помилование, данное Джо Байденом Хантеру, заложников 6 января, которые уже несколько лет находятся в тюрьме? Такое злоупотребление и нарушение правосудия», - подчеркнул Трамп.

Немногим ранее действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. По его мнению, он поступил так из чувства уверенности в несправедливости судебного преследования его родственника.

В отношении Хантера возбудили ряд уголовных дел, также он запомнился несколькими скандальными историями, включая руководство газовой компанией «Бурисма» на Украине.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #Хантер Байден #нарушение закона #Помилование
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