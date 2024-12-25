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Экс-аналитик ЦРУ: без помощи США Украина протянет несколько дней

Джонсон назвал нелепыми заявления американских властей о скорой победе Киева.
Карина Тазетдинова 2024-12-25 04:39:54
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

В случае, если США прекратят поставки вооружений, Украина продержится от силы несколько дней, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Если США обрубят финансирование сегодня, способность Украины сражаться и поддерживать силы на поле боя закончится к пятнице», — сказал он в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Кроме того, он назвал нелепыми заявления американских властей о скорой победе Киева. Джонсон предположил, что это связано с тем, что США не проводят собственный анализ ситуации и полагаются на данные Украины.

Ранее Киев получил от США первый миллиард долларов за счет доходов от замороженных активов России. Средства передадут в рамках инициативы «Большой семерки» о поставке киевскому режиму 50 миллиардов долларов.

#Украина #сша #ВСУ #финансирование #поставки сша
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