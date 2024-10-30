В Британии планируют дополнительно выделить на оборону $3,7 млрд

Канцлер британского казначейства Рэйчел Ривз намерена дополнительно выделить вооруженным силам Соединенного Королевства три миллиарда фунтов стерлингов (около 3,7 миллиарда долларов). Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным газеты, деньги направят на восстановление запасов оружия, которые были истощены помощью Украине, и повышение зарплат. Увеличить оклады военных предполагается на 6%.

Ожидается, что о выделении дополнительных средств объявят 30 октября во время бюджетного послания правительства.

Ранее министр обороны Джон Хили заявил, что вооруженные силы Великобритании не готовы к войне. По его словам, предыдущее правительство опустошило и недофинансировало армию, которая теперь не в состоянии осуществлять сдерживание.